После катастрофы возле Львова авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", - говорится в сообщении.

Приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

В результате аварийной посадки погибли пять человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двоих пострадавших в катастрофе Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации, - Садовый