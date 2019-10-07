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07.10.19 10:32

После катастрофы возле Львова авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Государственная авиационная служба прекратила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Украина Аэроальянс".

После катастрофы возле Львова авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", - говорится в сообщении.

Приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

В результате аварийной посадки погибли пять человек.

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