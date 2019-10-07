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07.10.19 10:34

Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" заявляют, что новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасса.

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"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

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Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Кроме того, политик раскрыл некоторые детали процесса децентрализации и полномочий, которые будут предоставлены местным чиновникам.

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