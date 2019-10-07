"Полиция в политике принимать участие не будет", - глава Нацполиции Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

Интервьюер выразил предположение, что уровень уличной преступности могли бы снизить так называемые муниципальные варты, если бы МВД или Национальная полиция лояльно относились к их созданию.

"На сегодняшний день нет модели, которая бы всех устроила. Приведу пример. Есть подразделение Национальной полиции и местная полиция, которая финансируется из местного бюджета. Кто им будет отдавать приказ, чтобы остановить рейдеров? Или хулиганов, которые громят строящуюся заправку? Мэр или руководитель полиции? И кто будет согласовывать их действия?" - отметил Клименко.

"Право на применение силы в стране имеет исключительно Национальная полиция - и это правильно! Возможно, с развитием общества, местного самоуправления, децентрализации, мы выйдем на цивилизованное решение этого вопроса. Но мы должны до этого дорасти", - продолжил глава Нацполиции.

Недавно во Львовской области полиция действовала чрезмерно агрессивно против участников акции протеста. Это признал глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, который предложил главе Нацполиции области написать заявление об отставке. Тот отказался.

По словам Клименко, Нацполиция разбирается с этой ситуацией.

"Скажу одно: полиция в политике принимать участие не будет. Делать политические заявления - это право главы администрации. Полиция должна действовать исключительно в рамках закона. Есть соответствующие органы, которые контролируют работу полиции, они и дадут оценку", - отметил Клименко.

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