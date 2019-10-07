Обвал грунта у общежития в Днепре: Городская власть финансово помогает эвакуированным студентам, - ректор "Днепровской политехники" Пивняк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ректор Геннадий Пивняк.

"Вчера некоторых студентов переселили в одно из общежитий, где идет ремонт. Это были вынужденные меры, так как для нас важнее всего было обеспечить безопасность студентов. Сегодня утром их начали переселять в более комфортные условия. Еще вчера организовали трехразовое питание для всех студентов, которые были эвакуированы из общежития. Будем продолжать это делать и дальше. К решению оперативных вопросов университета очень быстро подключились и городские власти во главе с мэром Борисом Филатовым. Мы чувствуем существенную поддержку, в первую очередь, финансовую для студентов", – заявил ректор НТУ "Днепровская политехника" Геннадий Пивняк.

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В свою очередь глава студсовета горного факультета Вадим Сорока отметил, что тех, кто проживал во втором общежитии, эвакуировали также общими силами всего университета.

"Сейчас мы уже знаем, что студентам будет оказана материальная помощь от мэра Бориса Филатова для обеспечения всего необходимого, и мы этому очень рады", – сказал Сорока.









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