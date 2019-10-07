Курс Украины в ЕС неизменен. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, - Кулеба

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с бизнес-сообществом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", - сказал Кулеба.

Более того, добавил чиновник, сейчас нет у общества запроса на разворот этого курса, ведь в Конституции Украины четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.

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Он также напомнил, что правительство поставило себе цель за 5 лет достичь всех соответствий членства в Евросоюзе и будет двигаться к этой цели.

"Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому",- добавил Кулеба.

Чиновник призвал морально быть готовыми к тому, что "большой сосед" будет пытаться мешать Украине двигаться в избранном направлении. Но, по его убеждению, всем стоит понимать, что "разворот" курса Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгоден.