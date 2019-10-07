Украина подписала Программу сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.

"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе - присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", - цитирует министерство Тараса Качку.

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