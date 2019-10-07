Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.10.19 11:34

Украина подписала Программу сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 гг.

тарас,качка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.

"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе - присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", - цитирует министерство Тараса Качку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство назначило двух заместительниц в Минэкономразвития

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100