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07.10.19 11:41

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая несколько лет проработала на канале "1+1", а этим летом была избрана в Верховную Раду, поделилась историей об атмосфере в коллективе канала во время президентских выборов 2019.

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Нардеп подтвердила информацию о том, что большая часть людей не симпатизировала Зеленскому и не воспринимала уклона "Плюсов" в пропаганду.

В ответ на вопрос, правда ли, что в период президентской гонки имели место некоторые трения в коллективе, Василевская-Смаглюк сказала: "Ну, я не могу сказать, что ровно половина была "за", а половина – "против". Или 70% "за" и 30% - "против". Были люди - и это были люди из руководящего состава, и группа из журналистов первого эшелона, которые действительно не воспринимали Зеленского. И да, они злились на другую часть, которая делала сюжеты про Зеленского".

Также нардеп сообщила, что сюжеты о Порошенко были проектами Дубинского.

"то были проекты Дубинского. Я этого не касаюсь, пускай он комментирует…Так вот, я про Зеленского не сделала ни одного сюжета. Ни за, ни против. Я делала сюжеты, когда появились представители новой власти, когда были назначены начальник Генштаба, новый начальник налоговой. Я брала у них интервью и всегда задавала неудобные для новой власти вопросы про связи с тем же Коломойским, например. То есть у меня всегда была полная свобода. Мне не стыдно ни за один свой сюжет", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

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