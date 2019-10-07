"Чего греха таить? Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать", - нардеп Василевская-Смаглюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам Ольги Василевской-Смаглюк, недовыполнение бюджета составляет около 20 млрд грн.

"Я на встрече с премьером спрашивала, правда ли, что у нас недовыполнение бюджета 100 миллиардов. Гончарук мне сказал: нет, не 100, но есть", - рассказала нардеп.

На вопрос интервьюера, на сколько недовыполнен бюджет, Василевская-Смаглюк ответила: "Он не уточнил. Мне кажется, что это 20 миллиардов по приватизации, которая полностью провалена. А также ОВГЗ и недополучение средств по импортному НДС по курсу 28, а не 24 гривен за доллар. Кроме того, у меня сосед - импортер, не вникала, какие именно товары он возит, но жалуется, что все стоит, ничего не двигается".

"Я таможней сейчас не плотно занимаюсь, поэтому боюсь сказать, например, что Нефьодов бездействует. Тут два варианта: или переподчинить потоки, или наладить работу. Я думаю, к Нефьодову сейчас стройными рядами идут контрабандисты. Как и к народным депутатам тоже ходят бизнесмены и просят за что-то голосовать, а за что-то не голосовать. Чего греха таить? Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать", - поделилась нардеп.

По словам нардепа, нужно менять не только руководящий состав таможни, а и саму систему.

"Не все зависит от таможни. Посмотрим, какие функции останутся у СБУ после реформы. Будет ли там департамент "К", функционал по расследованию экономических преступлений. Судя по тому, что назначен Бухарев, все будет. Судя по презентации законопроекта по СБУ - не будет", - отметила Василевская-Смаглюк.

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк