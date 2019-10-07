"Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с бизнес-сообществом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи",- сказал Кулеба.

По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и в дальнейшем будет пытаться мешать Украине в развитии.

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"Страгтегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны", - сказал чиновник.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.