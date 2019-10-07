"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардеп считает, что в проамме кабмина не хватает конкретики, четких сроков и целей.

"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал. На встрече депутатов с правительством спросила у Гончарука: "Почему мы станем болеть на 10% меньше сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 20% онкологией и почему у нас воздух очистится на 20%? Я хочу, чтобы он очистился на 73%. Откуда вообще такие цифры, с чего вы их взяли?". Это похоже на "за все хорошее против всего плохого". И дело тут не в статистике, как раз Укрстат работает по лучшим мировым стандартам. Дело в том, как будут достигаться те или иные проценты? Где план?" - заявила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, Гончарук объяснил, что к каждому пункту плана будет прилагаться документ, который еще предстоит разработать. Там и будет якобы выписано, как достичь всего, что запланировано.

"Но зачем нам программа без конкретики? В программе хотелось увидеть четкие сроки и цели, какие законопроекты мы должны будем принять, какие новые органы создать или ликвидировать, как это вообще должно происходить. И, конечно, обоснования всем цифрам", - отметила нардеп.

"Ко мне после встречи подошел Владислав Криклий с вопросом: "Оль, ну почему вы нас все время критикуете?" Я его очень уважаю, но честно сказала: "Ну как можно было подать такой план? Это же позорище". Пообщалась и с другим министром. Она мне объяснила, что они собирались подать Гончаруку свои предложения с планом реализации, но он сказал, что этого не нужно делать. Если образно перевести поручение Гончарука министрам, то все выглядит примерно так: напишите мне сочинение на тему "Как я проведу следующие 5 лет". Но если мы это примем, вы же понимаете, что на год у правительства иммунитет", - рассказала Василевская-Смаглюк.

На вопрос, почему обошли вопрос деокупации Крыма и реинтеграции Донбаса, нардеп ответила: "Мне кажется, потому что еще непонятно, как должно быть. Все зависит от переговоров в Нормандском формате, как пройдет следующий процесс передачи пленных и так далее. И первую скрипку тут играет Офис Президента и парламент, а не Кабмин".

По словам нардепа, в программе правительства ее "больше интересовали Минэкономики, Минфин, Минздрав, Минэкологии, все то, о чем спрашивают люди".

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

4 октября премьер-министр Алексей Гончарук представлял программу в Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чего греха таить? Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать", - нардеп Василевская-Смаглюк