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07.10.19 12:32

Наша цель - обеспечить Центр предоставления админуслуг в каждой громаде, - Корниенко о децентрализации

В парламентской фракции "Слуга народа" нацелены в рамках децентрализации обеспечить работу Центра предоставления административных услуг в каждой новосозданной громаде.

корниенко

"Мы хотим в рамках децентрализации реализовать подпроект "тотальной ЦНАПизации". Наша цель – обеспечить в каждой новосозданной громаде ЦНАП (Центр предоставления административных услуг. - Ред.), а в нем реализовывать по максимуму услуги, которые возможно спустить на его уровень. Чтобы у человека не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко также отметил, что в будущем вполне реальным является "спустить" часть услуг на старост.

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"Следующий уровень, – немного на будущее, но тоже реально, – спустить часть этих услуг на старост. Чтобы староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе", - сказал он.

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