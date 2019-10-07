Состояние троих пострадавших в катастрофе Ан-12 возле Львова - стабильное, угрозы жизни нет, - главврач

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на информацию главного врача 8-й городской клинической больницы Василия Обаранца.

"По состоянию на сегодняшнее утро состояние пострадавших - средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Как рассказал главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранец, двое пострадавших продолжают лечение в травматологическом отделении, их состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой. Третий пострадавший сейчас находится в реанимации, его состояние также стабильное, он в сознании, угрозы его жизни нет.

Пациенты - под постоянным наблюдением, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

В результате аварийной посадки погибли пять человек.

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