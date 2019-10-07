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07.10.19 13:38

"Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР

Российские оккупационные администрации с 1 октября с.г. начали т.н. перепись населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в сообщении.

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При этом, как отметили в украинской разведке, анкетирование в определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

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