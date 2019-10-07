Вскоре по всей Украине запустят группы реагирования на семейное насилие, - глава Нацполиции Клименко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Левому берегу".

"Семейное насилие. То, о чем не принято говорить. Но мы понимаем, как часто женщины и дети страдают в семьях от насилия. Еще в 2017 г. мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием "Полина" (сокращенно от "полиция против насилия". - Ред.). Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп – впечатляющие. Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины", - сообщил он.

Клименко сообщил, что с 2017 года этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области: "Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали жителя Черкасщины, который напился и изнасиловал 11-летнюю девочку

Говоря о том, насколько был успешен данный проект в Киеве, Клименко отметил, что он был запущен не так давно, но первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта: "Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования".

"Одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию, мы планируем - совместно с иностранными партнерами - ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье. И наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела.