Спонсоры кампании Трампа пытались повлиять на смену руководства "Нафтогаза", - Associated Press

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода", об этом сообщило информагентство Associated Press.
По данным издания, предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман вместе с нефтяным магнатом Гарри Сарджентом III якобы стояли за попыткой сменить председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на родившегося в России гражданина США Андрея Фаворова.
Aгенция ссылается на анонимные источники и доклад, написанный в посольстве США в Украине. В Офисе президента Украины отказались комментировать эти сообщения. Так же комментариев не предоставили Парнас, Фруман и Сарджент.
Как отмечает издание, Фаворов говорил своему бывшему партнеру в энергетической отрасли США, что воспринял встречу с этими тремя лицами как потенциальный "шантаж".
Как выяснили журналисты-расследователи Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP), Лев Парнас и Игорь Фруман также устраивали встречи с украинскими чиновниками для адвоката президента Трампа Руди Джулиани, когда он интересовался потенциальными конкурентами Трампа на выборах 2020 года.
Сейчас три комитета Палаты представителей Конгресса США осуществляют по Трампу расследование об импичменте, связанное с его высказываниями во время телефонного разговора 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время звонка, согласно жалобе правительственного информатора, Трамп якобы попросил Зеленского о помощи в расследовании относительно потенциального конкурента на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера.
Палата представителей уже вызвала для допроса в рамках расследования Парнаса на 10 октября, а Фрумана на 11 октября.