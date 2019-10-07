Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

"Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов", - заявил Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что Зеленский сказал Трампу, что лично для себя считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", и "этого не допускает, и не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы" в других странах, тем более в США.

"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - подчеркнул он.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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