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07.10.19 14:41

Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков

Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.

Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что наемники РФ будут отведены от линии соприкосновения.

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"Кремль не является стороной конфликта", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".

"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись",- заключил он.

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