Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил. С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Почти с полуночи, по направлению от поселка Доломитное оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам поселка Майское.

После 7:00 опять же от Доломитного враг выпустил 14 мин 120-го калибра по защитникам Новолуганского.

С 8:00 в течение 20 минут, противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного города Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С 10:00 под вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники Луганского.

Кроме того, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм выпустили после 08:30 утра 8 мин по защитникам Чермалыка, около 11:00 - 5 мин в районе Новолуганское, и с 11:10 - 3 мины по защитникам поселка Гладосово", - сказано в сообщении.

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Как отметили в Минобороны, украинские воины вели адекватные оборонительные действия, применяя очередные средства.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь среди защитников Украины нет", - сказано в сообщении.