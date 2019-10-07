Латвия предложила реабилитацию освобожденным из российского плена морякам, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Латвийская сторона предложила украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, отдохнуть вместе с семьёй. Они поедут реабилитироваться после длительного пребывания в российских застенках. Думаю, это прекрасная инициатива", - сказал Пристайко.

В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

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