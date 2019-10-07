Джекпот, который должен быть сорван, - €190 миллионов, выиграть приз можно из Украины

Джекпот EuroMillions на сумму €190 миллионов аккумулировал 4 раза после того, как достиг максимальной отметки! Это означает, что по результатам предстоящего тиража, который состоится вечером во вторник, приз должен быть сорван, в противном случае сумма джекпота будет поделена между победителями второй призовой категории!

Крупнейшая лотерея Европы ЕвроМиллионы (EuroMillions) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €203.4 миллионов. Нынешний призовой фонд уже побил мировой рекорд. По результатам предыдущего розыгрыша комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Сегодня вечером крупнейшая транснациональная лотерея Европы EuroMillions предлагает джекпот в размере 190 миллионов евро. Это не только крупнейший лотерейный приз в Европе, но и самый большой лотерейный приз в мире.



Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Украине, невозможно, попробуйте сервис TheLotter, благодаря которому вы можете приобрести официальные лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!

Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Играть в ЕвроМиллионы онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не покидая родных стен

Со дня основания в 2002 году сервис TheLotter помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

В соответствии с правилами европейской лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Испании и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой межнациональной европейской лотереи, приобретайте билеты ЕвроМиллионов уже сегодня.

Новость публикуется на правах рекламы