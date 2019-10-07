Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, имеет ли Украина альтернативные планы действий на случай, если Россия не будет выполнять договоренности уже после имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, министр сказал: "Что касается того, имеются ли у нас планы В, С и D - да, действительно, у нас имеются эти планы, но, очевидно, мы не будем о них говорить, пока у нас есть та возможность, которая сейчас будет обсуждаться лидерами в "нормандской четверке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко

Ранее Пристайко сообщил, что пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" ничего не означает.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.