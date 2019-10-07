Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить (проведение. - Ред.) любых встреч - в "нормандском формате", расширенном "нормандском формате", в иных форматах - если к нам поступят соответствующие запросы", - сказал министр.

Вместе с тем министр отметил, что пока "конкретных предложений не было".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.

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