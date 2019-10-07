Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус

Об этом в своей колонке на БизнесЦензоре рассказал нардеп (СН), глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июля этого года в Украине произошло изменение модели рынка электроэнергии. Если раньше тарифы и объемы производства электроэнергии утверждала государство, то сейчас это должен быть нерегулируемый свободный конкурентный открытый рынок. По неудивительным стечениям обстоятельств, владельцами крупнейших частных монополий в Украине являются олигархи. Именно так они собирают эту олигархическую ренту с жителей Украины. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов. В результате решения правительства на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" было положено специальные обязанности - отдавать свою э / э для низких тарифов для населения и финансировать высокие "зеленые" евротарифы. Таким образом, свободный либерализованный рынок фактически был создан только для компаний тепловой генерации, где около 80% генерирующих мощностей контролирует компания ДТЭК", - рассказал Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Центрэнерго" - единственная структура в тепловой генерации, способная противостоять монополии ДТЭК, - Коломойский

"Очевидно, эта компания имеет полную рыночную власть на таком "конкурентном" рынке и фактически контролирует процесс ценообразования. Уже в июле - первый месяц новой модели - на рынке произошел ценовой скачок. Тарифы для небытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) выросли на 25%. И это при укреплении гривны и падении мировых цен на газ и уголь почти на 50% - до 14-летнего минимума. Также, на едином ликвидном и работающем рынке, "рынке на сутки вперед" (РДН), в определенные часы начали образовываться дефициты электроэнергии", - добавил нардеп.

"Эти дефициты в значительной степени создавались искусственно, в частности компанией ДТЭК. Это связано с тем, что всем, кто не смог купить электроэнергию на РДН, отдают электроэнергию по цене "балансирующего рынка", а это еще 15% дороже. Со временем эти дефициты начали увеличиваться и в сентябре достигли угрожающих масштабов - такие дефициты электроэнергии были во все дни месяца и в большинство часов суток", - акцентировал Герус.

"Монопольное присутствие ДТЭКу вызвала критические негативные последствия для рынка Бурштынского острова (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь "ДТЭК Захиденерего" контролирует около 95% всего производства электроэнергии). Имея возможность контролировать и объемы производства, и цену "рынка на сутки вперед", ДТЭК стал выключать с рынка блоки своих электростанций в определенные часы. Дефициты электроэнергии наблюдаются практически во все часы, но особенно катастрофическая ситуация с 7.00 до 8.00 и с 23.00 до 24.00. Дефициты в такие часы достигали 8000 МВт, что сопоставимо с мощностью трех украинских атомных электростанций. Более того, в то время, когда на украинском рынке был дефицит, ДТЭК экспортировал украинскую электроэнергию в Венгрию", - добавил Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов

"Такая ситуация вызвала непосредственные ценовые последствия для потребителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Все школы, больницы, детские сады, водоканалы, теплокоммунэнерго, електространспорт, малый, средний, крупный бизнес, благодаря таким действиям компании ДТЭК получили рост тарифов на 30% -40%. Цена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" в Бурштынском острове теперь на 13% -60% выше цены электроэнергии в ОЭС (Объединенной энергетической системе. – Ред.) Украины", - резюмировал Герус.