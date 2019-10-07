НАПК сообщит в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Демчака, Березкина, Кривохатько и Корнацкого на общую сумму почти 90 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Недостоверную информацию в декларациях подали бывшие народные депутаты Украины Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), Станислав Березкин (группа "Воля народа"), Аркадий Корнацкий (внефракционный) и Вадим Кривохатько (внефракционный).

По результатам проверки декларации Руслана Демчака за 2016 год установлено, что народный депутат указал недостоверные сведения о средствах, размещенные им на банковских счетах и номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В целом выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн грн.

Станислав Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместа, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 14,3 млн гривен.

Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. А также не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации - более 3,2 млн грн.

Вадим Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости и дате приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн

Напомним, Березкину 27 сентября было согласовано сообщение о подозрении в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили его о подозрении.

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