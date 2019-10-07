Экс-главу Госаудслужбы Гаврилову будут судить за недостоверное декларирование, - ВАКС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Коллегия Высшего антикоррупционного суда постановила решение о закрытии уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины против экс-главы Госаудитслужбы в связи с утратой силы нормы УК Украины за признание ее неконституционной", - говорится в сообщении.

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При этом, суд толкует действующее законодательство путем практической реализации принципа верховенства права и руководствуясь ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с тем, что указанное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, в подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв.

О времени и месте рассмотрения уголовного производства в части обвинения экс-главы Госаудитслужбы по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) будет сообщено дополнительно.

Напомним, Лидии Гавриловой 23 января 2018 года было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.

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3 марта детективы НАБУ по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ к материалам следствия.

В апреле прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.