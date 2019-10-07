В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда

Об этом на пресс-конференции сообщили депутаты Рады от "Слуги народа" Александр Качура, Галина Янченко и Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о статусе народного депутата и Регламент Рады. Если их не принять, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно.

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Предлагается отменить нормы об обращении прокуратуры в Раду для предоставления согласия на следственные действия против парламентариев, вместо этого правоохранители будут их согласовать с генеральным прокурором.

"Привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведения обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, простыми словами, получить доступ к прописке, его арестовать - для этого у нас есть Генеральный прокурор Украины. На соответствующем основании он вносит в ЕРДР заявления, он потом обращается в суд, чтобы такое действие провести", - рассказал Качура.

Монастырский добавил, что задерживать парламентария предлагается по решению апелляционного суда.

Депутаты планируют принять данный законопроект до вступления в силу отмены неприкосновенности в январе 2020 года.

"Под этим законопроектом подписались более полусотни депутатов "Слуги народа", - сказала Янченко. По ее словам, отмена неприкосновенности - дело чести для многих парламентариев.

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Напомним, с 2020 года вступит в силу новая редакция статьи 80 Конституции, из которой исключили положения о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады. В других законах эти нормы остались в силе. Их планировали убрать вместе с отменой "правок Лозового", но депутаты выступили против, поэтому было принято решение внести другой законопроект, посвященный только вопросу неприкосновенности.