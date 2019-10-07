Зеленский обратился к Макрону с просьбой продолжить поиски украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины направил письмо Макрону, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.

"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - сказано в обращении Зеленского.

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Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).