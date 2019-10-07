Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №735/2019.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:

Назначить в местных общих судах на должности:

судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;

судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;

судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;

судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;

судьи Житомирского районного суда Житомирской области Максима Ивановича Буткевича;

судьи Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара Викторовича;

судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталью Станиславовну;

судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;

судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмикову Юлию Александровну;

судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;

судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;

судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;

судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;

судьи Заречненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;

судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленка Юрия Анатольевича;

судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;

судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;

судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;

судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в сообщении.

Инна Белоконная - экс-супруга бывшего советника Виктора Януковича - Андрея Портнова (развелись в 1996-м году). До начала работы судьей Белоконная три года работала юристом в фирме "Медицинские центры "Макс-Велл".

В начале 2012-го, когда Портнов был членом Высшего совета юстиции, Белоконная становится судьей Оболонского райсуда.

По словам Андрея Портнова, никаких отношений они не поддерживают

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