Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №735/2019.
"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:
Назначить в местных общих судах на должности:
судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;
судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;
судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;
судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;
судьи Житомирского районного суда Житомирской области Максима Ивановича Буткевича;
судьи Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара Викторовича;
судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталью Станиславовну;
судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;
судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмикову Юлию Александровну;
судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;
судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;
судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;
судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;
судьи Заречненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;
судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленка Юрия Анатольевича;
судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;
судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;
судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;
судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в сообщении.
Инна Белоконная - экс-супруга бывшего советника Виктора Януковича - Андрея Портнова (развелись в 1996-м году). До начала работы судьей Белоконная три года работала юристом в фирме "Медицинские центры "Макс-Велл".
В начале 2012-го, когда Портнов был членом Высшего совета юстиции, Белоконная становится судьей Оболонского райсуда.
По словам Андрея Портнова, никаких отношений они не поддерживают