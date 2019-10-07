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07.10.19 17:57

Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, Ткаченко "уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации".

"Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность", - написал он.

Нардеп от СН, экс-гендиректор 1+1 Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА 01

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

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