Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, Ткаченко "уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации".

"Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность", - написал он.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.