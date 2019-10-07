Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на его родственников, передает Цензор.НЕТ.
"В течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - написала Денисова.
По ее словам, в августе 2018 года уже была аналогичная ситуация: обострение хронических болезней.
"Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - сообщила Денисова.
Напомним, Виктора Шура задержали в РФ в октябре 2014 года, а в октябре 2015 года - приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.
К нему не пускали украинского консула, МИД выражал протест.