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07.10.19 18:42

Абромавичюс назначил бывшего замглавы Нацполиции Бушуева заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс назначил руководителей 3 направлений госконцерна.

Абромавичюс назначил бывшего замглавы Нацполиции Бушуева заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Роман Бондар, информирует Цензор.НЕТ.

"Костантин Бушуев стал заместителем Генерального директора по безопасности. До этого служба в АТО и лидерство изменений в качестве заместителя председателя Национальной Полиции

Виталий Пахомов, присоединился на позицию Директора по персоналу. Виталий более 15 лет работал в горнодобывающей компании Метинвест

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Владимир Бируля возглавил управление корпоративными коммуникациями. Владимир ранее был частью команды изменений Укрпочты и Минздрава", - написал Бондар.

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