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07.10.19 19:08

Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Старшего государственного исполнителя Мукачевского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области разоблачила на взятке Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 01

Чиновник требовал взятку от местного жителя за закрытие исполнительного производства о взыскании задолженности по банковскому кредиту. Мужчина уже отдал свой дом, который находился в залоге, но остался должен банку еще почти 250 тыс. гривен. За  неналожение ареста на другое имущество, принадлежащее должнику, исполнитель требовал 2 тыс. долларов.

Правоохранители задержали фигуранта производства в Мукачево, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении второй части взятки.

Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 02

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Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 03

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Следствие проверяет другие возможные факты вымогательства денег государственным исполнителем.

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