Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, - глава Минздрава Скалецкая

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если были те, кто сомневался или даже надеялся, что реформы не будет, то они, скорее всего, не понимали, что у нас нет иного пути. Все, кто был причастен к реформированию, долго обдумывая разные варианты, как оптимизировать ресурс, который есть в системе в смысле эффективного использования, поняли: иного пути нет. Столько идей относительно вариантов реформы было передумано за 20 последних лет, но другого варианта на самом деле не изобрели", - сказала Скалецкая.

По словам министра, большинство регионов и людей, которые избираются в местные советы, не до конца осознают роль владельца коммунального учреждения здравоохранения. "Многие еще до сих пор остаются в иллюзии, что хозяйственная деятельность больницы - это вопрос и ответственность Минздрава", - отметила чиновница.

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Скалецкая также подчеркнула необходимость трансформации медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

"Я встречалась с представителями НАМНУ и попросила дать свое видение, как бы они хотели трансформироваться для того, чтобы их средства использовались должным образом, чтобы они имели возможность иметь средства и от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и от научной деятельности. Им надо подумать, как совместить научную компоненту с непосредственной лечебной деятельностью, как эти направления должны взаимодействовать", - сказала она.

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Министр подчеркнула, что в Украине происходит переход к финансированию науки по принципу грантовых проектов, когда ученые формируют проектные заявки, по которым получают финансы.

"Эта модель во многих странах признана как более эффективная. В НАМНУ должны понять, что НСЗУ будет оплачивать лечебную деятельность только в рамках договора и гарантированного пакета, поэтому необходимо понять, как будет оплачиваться то, что выходит за его пределы", - пояснила Скалецкая.