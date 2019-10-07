НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу НАПК.
"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - говорится в сообщении.
Всего было открыто 596 документов относительно 117 человек.
Напоминаем, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса, согласно которой декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. 4 октября НАПК на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной.