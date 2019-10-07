Разрушающиеся дома в Украине - наследие, о котором не принято говорить вслух

Здание ещё 50-х годов стоит на ленточном, а не капитальном фундаменте. Как и во многих советских постройках, здесь не была продумана система отведения воды. Это — общая черта большинства объектов советского строительства. По словам инженера-конструктора одной из днепровских архитектурно-строительных фирм Сергея Лаврентьева, в те времена водоотводы не проектировали лишь по одной причине — никто не рассчитывал, что наспех возведённые здания будут служить так долго. Общежитие НТУ расположено в нагорной части Днепра. Как и в некоторых других районах города, здесь существует проблема так называемых грунтовых пустот. Это явление обусловлено особенностями почвы, когда полости могут образовываться как природным путём, так и из-за износа инженерных подземных сетей. Сейчас новых движений общежития не зафиксировано. В случае с этим зданием непоправимых последствий удалось избежать благодаря быстрой реакции спасателей и городских служб. Студентов вовремя отселили, а само строение отключили от газовых и электросетей. Сергей Лаврентьев убеждён: Днепр, по сути, мог оказаться в ситуации 1997 года, когда под землю ушли многоэтажка, школа и детский сад. По прошествии более чем 20 лет в городе наконец взялись за проблему критической инфраструктуры. Но привести в порядок огромный мегаполис самостоятельно городская власть не может — на это не хватит никакого бюджета. Поэтому, как и другие украинские города, Днепр ждёт финансовой поддержки государства. МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ПАРАЛИЧ ОСМД Появление в Украине системы объединений совладельцев многоквартирных домов способно наладить жизнь людей, проживающих в новых застройках. При этом в хрущевках или более старых зданиях ОСМД по факту не в состоянии решать накопившиеся проблемы: старые лифты и инженерные сети, необходимость полной термомодернизации и т.д. В этом случае главы объединений "парализованы" и материально, и юридически. Поэтому партнёрства городских властей и жителей многоквартирных домов зачастую реализуются только на бумаге. По словам инженера-конструктора Сергея Лаврентьева, для запуска процесса обновления жилищного фонда в стране нужны реальные источники финансирования. В первую очередь это — государственный бюджет и программы софинансирования собственников жилья. К тому же необходим прозрачный контроль, обеспечить который можно лишь на общегосударственном уровне. Новые дома в Украине появляются в основном от частных застройщиков. При этом хрущевки или так называемое типовое жилье можно либо сносить, либо полномасштабно реконструировать. Однако, несмотря на мировой опыт, реновация – это не только дорогое, но и труднодоступное удовольствие. Основная проблема заключается в отсутствии стратегии — какое жильё можно модернизировать, а какие дома должны идти под снос. НАЧАЛО КАТАСТРОФЫ О проблеме ветхого жилищного фонда знают во всех украинских городах. Но катализатором к более масштабному действию часто становятся трагедии. Так, этим летом в Дрогобыче (Львовская область) обвалился подъезд четырехэтажного дома. Тогда погибло восемь человек. В 2008-м аварийный дом обрушился в Одессе, почти всех жильцов успели эвакуировать. С каждым днём устаревшее жильё покрывается более глубокими трещинами. Даже если успевают залатать, в домах не выдерживают коммуникации, отсюда взрывы газа и порывы водопроводов. "УСТАВШИЕ МОСТЫ" — УГРОЗА НЕ ТОЛЬКО КАРЬЕРЕ ЧИНОВНИКОВ При этом критическая инфраструктура — это не только дома, но и мосты, эстакады, путепроводы, все городские сети, особенно подземные коммуникации. В Украине за последние несколько месяцев произошёл настоящий мостопад: переправы обрушились в Харькове и Одессе. При этом в Днепре один из главных мостов — Центральный — город капитально отремонтировал собственными силами. "В Украине почти 80 % жилищного фонда устарело. Системных ремонтов критической инфраструктуры не проводили с момента возведения домов (а это более полувека). Сейчас на модернизацию инфраструктуры всей страны необходимо не менее триллиона гривен. Но мы видим, как Днепр взялся за такую масштабную работу. Ситуацию с нагорным микрорайоном в мэрии Днепра знают и изучают уже не первый год. В ближайшее время эксперты намерены проверить нынешнюю ситуацию с опасными пустотами. Разумеется, наверстать всё враз не получится", — подытожил Сергей Лаврентьев.