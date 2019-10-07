У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов.

Следствие полностью подтвердило мои показания, я прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты. Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания. Я не покинул страну, хотя депутатский иммунитет потерял еще в августе", - написал Пашинский.

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Он подчеркнул, что произошедшее сегодня в Печерском суде - "откровенная фальсификация правды".

"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - заявил политик.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.