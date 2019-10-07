Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Приоритетами Кабмина Гончарук назвал приватизацию госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизацию энергетического рынка и развитие инфраструктуры.
"В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог, построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.
В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.
Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия и в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, кто находился в плену в Российской Федерации.