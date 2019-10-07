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07.10.19 21:46

Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Песков  - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;
вблизи Водяного из  ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СеверР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды в районе Золотого  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Транвевого  - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;

Вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм;

Дважды неподалеку Новгородского  из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Неподалеку Крымсккуо - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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