Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Песков - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;

вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СеверР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Транвевого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;

Вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм;

Дважды неподалеку Новгородского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Неподалеку Крымсккуо - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.