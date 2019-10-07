Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается:"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Песков - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;
вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СеверР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Транвевого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;
Вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм;
Дважды неподалеку Новгородского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Неподалеку Крымсккуо - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.