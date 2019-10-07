Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении политсилы.
В сообщении отмечается: "Это возвращение политического преследования и правосудия Януковиче.
Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.
Однако, оно вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.
Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.
"Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от ее повторения!"