Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении политсилы.

В сообщении отмечается: "Это возвращение политического преследования и правосудия Януковиче.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако, оно вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.

Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.

"Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от ее повторения!"