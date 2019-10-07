Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик отказался комментировать тему оккупации Крыма Россией

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Форум Salzburg Europe Summit, организованный Институтом регионов Европы (IRE), проходит 6-8 октября. В понедельник одна из сессий конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась "Украина - шансы на мирное урегулирование". Среди докладчиков был и Мартин Сайдик.

Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ он заявил, что не комментирует тему Крыма.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - сказал представитель ОБСЕ в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

Однако, впоследствии Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. В частности, Сайдик сказал, хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".