Загороднюк и Хомчак рассказали, где будут новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.
"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Начальник Генерального штаба Хомчак конкретизировал, что разведение войск предстоит зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию" - сообщил генерал.