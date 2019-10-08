В СИЗО существует реальная угроза жизни Пашинского, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил адвокат Андрей Федур, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в СИЗО" в Киеве.

"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - добавил Федур, вспоминая заявления российского политолога и депутата Госдумы Сергея Маркова, который назвал Пашинского среди пяти крупнейших украинских "военных преступников", а также воспоминания о том , что именно Пашинский стал весной 2014 одним из инициаторов активного сопротивления украинских силовых структур российским гибридным силам на Донбассе с применением против них боевого оружия.

Адвокат сообщил, что уже официально обратился в орган предварительного расследования для немедленного обеспечения мер безопасности, поскольку, по его словам, "есть реальная угроза жизни моего подзащитного".

По словам Федура, он будет обжаловать решение об аресте, которое он считает "абсолютно незаконным".

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.