Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, в том числе дважды ударил по Золотому - одному из участков разведения сил. Потерь нет, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120- и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов:

- дважды неподалеку от Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Песков - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Опытного - из стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

- неподалеку от Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета;

- вблизи Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пищевика и Тарамчука - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- неподалеку от Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- вблизи Гладосово и Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм;

- по два раза неподалеку от Новгородского и в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Попасной - из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы:

- вблизи Луганского - из ручного противотанкового гранатомета;

- неподалеку от Светлодарска - из гранатометов различных систем.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.





