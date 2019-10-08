Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, в том числе дважды ударил по Золотому - одному из участков разведения сил. Потерь нет, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120- и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов:
- дважды неподалеку от Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Песков - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного - из стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета;
- вблизи Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пищевика и Тарамчука - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- неподалеку от Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- вблизи Гладосово и Хутора Вильного - из минометов калибра 82 мм;
- по два раза неподалеку от Новгородского и в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из гранатометов различных систем.
"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы:
- вблизи Луганского - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Светлодарска - из гранатометов различных систем.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.