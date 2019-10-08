У нас есть поле для маневра, но если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы действительно находимся в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так – и мы готовы об этом разговаривать, или мы сдаваться не будем". И это общество поддержит", - сказал Климкин.

Комментируя воскресные акции под лозунгом "Нет капитуляции", он отметил, что сейчас нет диалога с обществом, а любое решение должно быть принято всем обществом.

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"Если оно не принято всем обществом – сегодня я ответственно говорю, это очень больно говорить – лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно", - отметил экс-министр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.