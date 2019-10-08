Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.10.19 07:55

В США есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения"

Штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

В США есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100