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08.10.19 08:02

"Киев продолжает насильственную украинизацию", - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило, что украинская сторона продолжает насильственную украинизацию страны.

мид,рф

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что киевские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.

Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык в Украине подвергается двойной дискриминации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русскоязычных школ не будет с сентября 2020 года, - министр науки Новосад

"История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.

МИД призвал властей Киева защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику.

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