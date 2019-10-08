"Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сообщил в эфире Свободы слова на IСТV.

"Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) - это не "зрада" и не победа, это - маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывать — это просто маразм. Это просто выполнение логики русской. И давайте закрепим, что будет какая-то русская логика особого статуса", - сказал Климкин.

По его словам Украина должна четко очертить свою позицию и требования.

"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе - вот наши требования: 1,2,3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования … Или мы будем как страусы смотреть и говорить, нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", - сказал Климкин.

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Также политик подчеркнул, что референдум на Донбассе - это "вообще плохая идея. Все последние референдумы закончились плохо".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.