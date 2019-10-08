Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об рассказал изданию Настоящее время.

"Я не думаю, что это прямое давление. Это такое акцентированное пожелание президента Соединенных Штатов Америки президенту Украины. Я жил в стране в свое время, называлась Советский Союз, где было давление прямое: вы, пожалуйста, это сделайте, это ваша задача, это ваша обязанность...

Это и не давление, и не шантаж. Это намек... Если бы было так: "Если вы проявите какие-то движения, то США предоставят какую-то помощь". Это не так. Это просто разговор, в текст идет, в концептуальном плане, но не в прямом. Поэтому, я думаю, тут главное то, что президент Украины не реагирует прямо на эти заявления телефонные президента США. Он слушает. То есть у него нет реакции", - сказал Кравчук, анализирует разговор Трампа с Зеленским.

Вместе с тем, он отметил, что Зеленскому было тяжело во время телефонной беседы с лидером США.

"Безусловно. И мне было бы тяжеловато. Я же понимаю, что, во-первых, говорит президент самой мощной страны мира, говорит президент очень лично смелый, неординарный и очень откровенный и не стесняющийся в своих выражениях. Он и в Америке так говорит: и с журналистами, и со своими подчиненными. Поэтому я бы тоже почувствовал такой некомфортный момент. Но я бы не назвал это давлением. Это выражение в словах характера президента Трампа", - добавил Кравчук.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.