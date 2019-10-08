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08.10.19 09:19

Террористы "ЛДНР" не смогут избираться в Раду, - Пристайко

Украинское правительство выступает против предоставления права баллотироваться в Верховную Раду боевикам самопровозглашенных республик на Донбассе.

милиция,террористы,наемники

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много - в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.

Он также добавил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти.

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