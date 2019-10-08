Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании возглавляемой демократами Палаты представителей о том, что Трамп должен быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.
Сонленд даст показания во вторник 8 октября.
Как сообщалось, 11 октября по делу даст показания и бывшая посол США в Украине Мари Йованович.
Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.
Напомним также, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.